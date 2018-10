Ventura-Chievo, è fatta: per il tecnico contratto fino al 2021 Dopo l'esonero di D'Anna, i veneti ripartono dall'ex c.t. azzurro che va a caccia di rivincite Facebook

09/10/2018

E' fatta per il ritorno in panchina di Gian Piero Ventura, che ha raggiunto l'accordo con il Chievo Verona per un contratto fino al 2021. Decisivo l'incontro avvenuto nella serata di martedì, con l'ex c.t. azzurro che ha chiesto e ottenuto un contratto di due anni e mezzo per potersi giocare al meglio le chance di salvezza o, in caso di retrocessione, poter proseguire con il progetto. Martedì mattina era invece arrivato l'esonero per Lorenzo D'Anna.

E' una situazione difficile per il Chievo, che ha iniziato la stagione con tre punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie e in otto partite ha raccolto solo due pareggi e sei sconfitte. La classifica dice -1 e il quartultimo posto è già distante sette punti. Una missione difficile per Gian Piero Ventura, che ora cercherà la sua rivincita personale dopo la disfatta con l'Italia. Non è passato neanche un anno, era il 13 novembre 2017, dalla partita di San Siro con la Svezia che decretò l'esclusione degli azzurri dal Mondiale.

UFFICIALE: D'ANNA ESONERATO L'A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

