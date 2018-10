Ventura al Chievo Verona: è fatta. Anzi no. Non ancora

09/10/2018

Esonerato Lorenzo D'Anna, il Chievo ha trovato un illustrissimo sostituto. Gian Piero Ventura. All'ora di pranzo, l'ufficialità dell'esonero si sommava alla certezza di un gran ritorno dell'ex ct azzurro, in attesa di accordo, firme e annuncio. Poi, a metà pomeriggio, l'assenza di comunicazioni ha aperto una breccia: c'è qualcosa da sistemare tra il Chievo e Ventura, piccole cose che impongono un altro colloquio (serale o del giorno dopo). Morale: Ventura era e resta in prima fila. Ma Beppe Iachini, l'altro candidato, non è da proporre a opzione zero.



Situazione difficile per il Chievo che ha iniziato la stagione con tre punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie e in otto partite ha raccolto solo due pareggi e sei sconfitte. La classifica dice -1 e il quartultimo posto è già distante sette punti. Una missione difficile per Gian Piero Ventura che cerca la sua rivincita personale dopo la disfatta con l'Italia. Non è passato neanche un anno, era il 13 novembre 2017, dalla partita di San Siro con la Svezia che decretò l'esclusione degli azzurri dal Mondiale. Campedelli, dopo aver contattato Iachini, ha deciso di puntare tutto su di lui che a parole dice di aver il fuoco dentro, domenica a Pressing aveva rivelato tutta la voglia di tornare in panchina.

UFFICIALE: D'ANNA ESONERATO L'A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

