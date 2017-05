Serie A: Sampdoria e Chievo non si fanno male, finisce 1-1 Le reti di Quagliarella al 11’ e di Inglese in avvio di ripresa

14 maggio 2017

Nella 36a giornata di Serie A, al Ferraris finisce 1-1 tra Sampdoria e Chievo. Buon primo tempo dei padroni di casa che trovano il vantaggio dopo 11’ con Quagliarella. In avvio ripresa la rete di Inglese, su assist di Depaoli, che fissa sul definitivo 1-1. In virtù del pari odierno, la Sampdoria si porta a quota 47 punti in classifica, il Chievo sale a 43. Nel prossimo turno i blucerchiati saranno di scena a Udine mentre il Chievo ospiterà la Roma.

LA PARTITA Blucerchiati padroni del campo nella prima frazione di gioco. Al 10’ Bruno Fernandes impegna Sorrentino che si oppone con sicurezza. Lo stesso numero 70 non è impeccabile un minuto dopo quando si fa rubar palla da Quagliarella che va a insaccare facilmente l’1-0 doriano. La Samp continua a spingere e va vicina al raddoppio con Barreto al 38’. Sul finale del primo tempo occasione per il Chievo con Inglese, che la mette in mezzo per il tap-in di Pellissier anticipato sotto porta da Silvestre. Nella ripresa i gialloblù cambiano passo e dopo neppure un minuto trovano il pari con Inglese, servito da Depaoli. Il gol galvanizza gli ospiti che cercano con poca lucidità il gol del vantaggio. Nel finale sono i blucerchiati a cercare con più insistenza la rete ma il palo nega il gol vittoria a Torreira a 2 minuti dal termine. Al 90’ l’ultimo brivido con Schick il cui tiro a giro termina fuori dallo specchio.

LE PAGELLE Inglese 7 - Il più pericoloso tra i gialloblù. Sigla la rete del pari a inizio ripresa. Alla fine del primo tempo propizia l'occasione più nitida per i suoi non trasformata da Pellissier.



Sorrentino 5 - Con una grave ingenuità regala palla a Quagliarella che senza grosse difficoltà va a insaccare la palla del 1-0 al 11'. Bravo a negare il 2-0 a Barreto al 38'.



Silvestre 7 - Tra i migliori. Il suo salvataggio su Pellissier nei minuti di recupero del primo tempo vale come un gol. Sul gol del pari di Inglese, sembra fuori posizione.



Schick 5,5 - Propizia la rete di Quagliarella con un preciso cross. Una delle poche giocate degne di nota, perchè soprattutto nella ripresa si fa vedere col contagocce.

IL TABELLINO SAMPDORIA-CHIEVO 1-1

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni 6, Regini 6,5, Pavlovic 5,5, Sala 6, Silvestre 7, Barreto 6,5, Bruno Fernandes 5,5 (80' Djuricic s.v. ), Linetty 5,5 (58' Praet 6), Torreira 6,5, Schick 5,5, Quagliarella 7 (29' Muriel 5) A disp.: Krapikas, Falcone, Simic, Dodò, Bereszynski, Alvarez, Cigarini, Budimir All.: Giampaolo 6

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 5, Gamberini 6 (74' Frey 6 ), Cesar 6, Gobbi 6,5, Cacciatore 5,5, Radovanovic 5,5, Castro 6, Bastien 5, Depaoli 6,5, Pellissier 5 (70' Gakpé 5,5) , Inglese 7 A disp.: Bressan, Seculin, Dainelli, Sardo, Troiani, De Guzman, Izco, Hetemaj, Kiyine. All.: Maran 6.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 11' Quagliarella (S), 1' st Inglese (C)

Ammoniti: Regini (S), Pellissier (C), Radovanovic (C), Djuricic (S), Depaoli (C), Castro (C)

Espulsi:

Note: -

