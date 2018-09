Serie A, Roma-Chievo 2-2: Stepinski gela l'Olimpico

16/09/2018 di LUCIANO CREMONA

Il campionato italiano è il più difficile di tutti perché ti devi sudare ogni vittoria, anche contro le piccole. Lo si dice spesso, per cercare di nobilitare la nostra Serie A. A guardare i risultati di queste prime giornate, in particolare quelli di Inter e Roma, non si può far altro che confermare questo spunto. I giallorossi lasciano infatti altri preziosi punti in campionato e lo fanno sprecando un vantaggio di due reti: al 45' sul 2-0 pochi avrebbero immaginato un risultato come quello finale, tra l'altro garantito dalla strepitosa parata oltre il 95' di Olsen sul destro a giro di Giaccherini. Sarebbe stato il gol del clamoroso 2-3. Non il biglietto da visita migliore in vista della trasferta di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid, mercoledì.



Eppure a leggere tra le righe di questa partita le avvisaglie per una giornata non semplicissima c'erano state. Non all'inizio, perché la Roma disegnata con il 4-3-3 da Di Francesco aveva da subito preso bene il campo. Florenzi, al rientro, ha macinato chilometri sulla destra, Nzonzi ha protetto le incursioni di Cristante e Pellegrini, El Shaarawy si è dimostrato l'uomo più in forma. Proprio il Faraone, al 10', aveva portato in vantaggio i giallorossi, su bel cross di Florenzi. Al 30' il raddoppio di Cristante, dopo un lavoro fantastico in area di rigore di Dzeko, che ha mostrato come si muove un vero centravanti.



Ma il primo tempo della Roma ha mostrato delle lacune evidenti, complice un Chievo che non si è mai abbattuto e ha provato a proporre. Barba sulla sinistra ha sfondato in un paio di occasioni, Birsa ha trovato corridoi centrali, Stepinski si è divorato un gol di testa da pochi passi. E proprio l'attaccante polacco ha dimostrato, ancora una volta, di non essere un attaccante qualsiasi: per tutto il match ha sfiancato i centrali giallorossi, mandando in difficoltà soprattutto Juan Jesus, scelto al posto di Fazio.



La ripresa, iniziata con la Roma arrembante e vicina al terzo gol, ha preso all'8' minuto un altro binario: Birsa, trovato tra le linee, ha fatto brillare quel suo sinistro che si è infilato all'incrocio. Una meraviglia che ha rimesso in pista il Chievo e ha fatto crescere le incertezze dei giallorossi. I cambi di Di Francesco non hanno dato i frutti sperati: l'inserimento di De Rossi e Karsdorp passando al 4-2-3-1 non ha garantito alla difesa la copertura sperata. E infatti all'83' si è consumato il patatrac nell'area di Olsen, con un Kolarov oltremodo goffo e Stepinski abilissimo a sfruttare l'occasione per firmare il 2-2. Nel finale Dzeko ha sprecato un comodo colpo di testa, poi al 95' Giaccherini ha disegnato un destro magnifico, sul quale Olsen ha effettuato la sua parata più bella da quando sbarcato in Italia. Sarebbe stato un 2-3 clamoroso.



Resta il fatto che la Roma non è riuscita a guarire dai suoi malanni: contro il Milan ha visto sfumare il pareggio nel finale, ora col Chievo altri due punti persi a ridosso del 90'. I cali di concentrazione e i problemi difensivi si sono evidenziati ancora una volta, anche all'interno di un match condotto anche con autorità per quanto riguarda la fase offensiva. Ora c'è da ricompattare la squadra sia tatticamente che a livello mentale, la trasferta di Madrid non lascia spazio ad altri passi falsi.