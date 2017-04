Serie A: risveglio Chievo, Genoa battuto in casa 2-1 Alla rete di Pandev al 43’ rispondono nella ripresa Bastien e Birsa. Simeone sbaglia un rigore sullo 0-0.

30 aprile 2017

Nella 34esima giornata di Serie A, il Chievo supera per 2-1 il Genoa sempre più inguaiato il classifica (si riducono a 5 i punti di vantaggio sul Crotone). Al 43’ è Pandev a sbloccare il risultato dopo l’ errore dal dischetto di Simeone al 36’. Nella ripresa ribaltone Chievo: prima Bastien al 60’ e poi Birsa al 70’ firmano la rimonta fissando il risultato sul definitivo 2-1. Grazie al successo il Chievo sale a quota 41 mentre il Genoa resta fermo a 30.

LA PARTITA Partono bene i padroni di casa che trovano il vantaggio con Pandev al 43’, pochi minuti dopo l’errore dal dischetto di Simeone che al 36' calcia incredibilmente fuori. Nella ripresa gli ospiti cambiano passo e nel giro di 10 minuti firmano la rimonta: al 60’ è Bastien, servito da Castro, a trovare il gol del pari. Dieci minuti dopo è Birsa invece a insaccare su assist di Gobbi e fissando il risultato sul definitivo 2-1. Nel finale espulso tra le fila del Chievo Depaoli per somma di ammonizioni.



Il successo odierno mette fine al filotto di 5 sconfitte consecutive per i gialloblu' che ora salgono a 41 punti. Per il Genoa invece una classifica che inizia a fare paura, con la distanza dal terzultimo posto del Crotone che si accorcia a cinque lunghezze.





LE PAGELLE Pandev 7 - Il migliore tra i suoi. Non è certo il Pandev formato triplete ma la sua classe fa ancora la differenza. Sblocca il risultato a fine primo tempo con un sinistro imparabile per Sorrentino. Lascia spazio a Ninkovic negli ultimi minuti.



Laxalt 7 - Crea tantissimi pericoli sulla sua fascia soprattutto nel primo tempo. Si propone anche al tiro senza fortuna. Suo l’assist del provvisorio vantaggio genoano firmato Pandev al 43'.



Simeone 5 - Si batte e si sbatte come un leone per tutti i 90 minuti. Ma manca la lucidità dei giorni migliori quando arriva sotto porta. Fallisce clamorosamente un rigore al 36’ sul parziale di 0-0.



Inglese 5 - Si propone col contagocce. Gioca pochi palloni, lasciando Birsa completamente solo davanti. Al 66’ Maran gli preferisce Pellissier.



Birsa 7 - Fa reparto da solo. Non gioca tantissimi palloni ma quando prende palla in velocità diventa inarrestabile per i difensori rossoblu’. Suo il gol del definitivo 2-1

IL TABELLINO Genoa-Chievo 1-2



GENOA (3-4-2-1): Lamanna 6; Gentiletti 5,5, Burdisso 6, Munoz 5,5 (87' Pellegri sv); Lazovic 6,5 (76' Hiljemark 6), Rigoni 6, Miguel Veloso 6,5, Laxalt 7; Simeone 5, Palladino 5,5; Pandev 7 (88' Ninkovic sv).

A disposizione: Zima, Faccioli, Biraschi, Orban, Brivio, Cofie, Beghetto, Morosini, Cataldi.

Allenatore: Ivan Juric 5,5.



CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Dainelli 6 (19' Spolli 6,5) , Cesar 5,5, Gobbi 6,5, Radovanovic 6; Izco 5,5, Castro 6,5, Birsa 7 (82' De Guzman sv) ; Bastien 6,5; Depaoli 5, Inglese 5 (66' Pellissier 6) .

A disposizione: Bressan, Seculin, Gamberini, Frey, Cacciatore, Troiani, Kiyine, Gakpé.

Allenatore: Rolando Maran 6,5.



ARBITRO: Luca Pairetto



MARCATORI: 43' Pandev (G), 60' Bastien (C), 70' Birsa (C).



AMMONITI: 68' Radovanovic (C); 69' Gobbi (C); 80' Depaoli (C); 83' Laxalt (G); 90' Depaoli (C).

ESPULSI: 90' Depaoli (C).





Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X