Serie A: Lazio-Chievo 0-1, Inglese beffa i biancocelesti al 90'

LA PARTITA

Una parola accomuna la due squadre: "Riscatto". La Lazio vuole lasciarsi alle spalle il brutto ko di Torino contro la Juve e continuare a sognare un posto in Champions League, il Chievo è reduce da 5 sconfitte di fila (4 in campionato e una in Coppa Italia) e vuole invertire la rotta, sebbene la zona pericolo sia ancora ben distante. Inzaghi deve sostituire lo squalificato Immobile: è il turno di Djordjevic, a segno in Coppa contro il Genoa. Maran, tra squalifiche (Cesar e Meggiorini) e infortuni (Pellissier, Frey e Castro) deve fare a meno di 5 uomini: Inglese è l'unico attaccante a disposizione con Birsa e de Guzman in appoggio. Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio per rendere omaggio alle vittime dell'Abruzzo.



Il primo tempo è un monologo biancoceleste e solo un grande Sorrentino permette ai clivensi di andare al riposo a reti inviolate. Il più pericoloso dei padroni di casa è Parolo, che va alla conclusione ben 4 volte: il portiere gialloblù si supera in due occasioni su altrettanti colpi di testa del centrocampista di Gallarate. La squadra di Maran rinuncia ad attaccare e dopo il 20' fioccano le palle-gol per i padroni di casa: anche Milinkovic-Savic e Felipe Anderson sbattono contro il muro eretto dall'ex numero 1 del Palermo. I veneti hanno un solo piccolo sussulto: al 42' de Guzman sratica la palla a Biglia ma il suo tiro è centrale e facile preda di Strakosha. La Lazio meriterebbe anche un calcio di rigore (cross di Anderson intercettato con un braccio da Gamberini), ma Fabbri è di altro avviso e concede solo il corner. La gara non si sblocca e lo 0-0 della prima frazione è risultato davvero bugiardo.



Anche il secondo viaggia sulla falsariga del primo, ma con nel finale l'effetto sorpresa tipico di un grande thriller. La Lazio ci prova in tutti i modi a sfondare il muro clivense, ma uno dopo l'altro Biglia, Parolo e Lulic sbattono contro Sorrentino. Lo stesso bosniaco e Felipe Anderson sono invece imprecisi in altre occasioni. Che all'Olimpico non sia giornata per i tifosi locali comincia a paventarsi al 36', quando Cacciatore calcia a lato di poco un sinistro a giro. Inzaghi le prova tutte (dentro Rossi, Luis Alberto e Lombardi), ma non è giornata. E l'atroce beffa arriva al 90', quando Gobbi va sul fondo e mette in area per Inglese che in controtempo beffa Strakosha. Un duro colpo per i sogni Champions dei capitolini, un capolavoro di Maran che vale una vitale boccata d'ossigeno dopo 4 sconfitte di fila in campionato.