Serie A, Inter-Chievo 3-1 in rimonta: Icardi, Perisic e Eder firmano la vittoria

LA PARTITA

Vittoria meritata quella nerazzurra, contro un Chievo che rimedia la quarta sconfitta di fila, tra campionato e Coppa Italia, dopo una prestazione attenta. I ragazzi di Pioli piegano la resistenza dei gialloblù e soprattutto quella del suo portiere Sorrentino, in serata di grazia, solo nel finale, ma per tutto il match hanno fatto la partita dimostrando che sì, alla Champions loro ci credono e di questo passo possono pure arrivarci. Buono l'esordio di Gagliardini, che ha giocato con personalità al debutto assoluto in nerazzurro a tre giorni dal suo arrivo all'Inter.



In mezzo al campo Pioli preferisce Joao Mario a Banega. Maran schiera Pellissier accanto a Meggiorini e Radovanovic al posto dell'infortunato Hetemaj. Nel primo tempo è l'Inter a farsi carico della manovra offensiva con il Chievo puntuale ad allontanare ogni pericolo grazie a una difesa accorta. La squadra di Maran cerca di sfruttare qualche ripartenza, ma soffre quando l'Inter aumenta l'intensità. Dopo una prima occasione costruita da Gagliardini e Ansaldi per la testa di Icardi sul fondo (al 12'), i nerazzurri ci provano soprattutto dalla distanza. Il neo acquisto si mette in luce al 18' con una gran botta di destro dal limite che costringe Sorrentino alla parata. Poi è il turno di D'Ambrosio e due volte Candreva, con Sorrentino pronto a dire no all'ex Lazio. Nel miglior momento dell'Inter, il Chievo passa. Pellissier sorprende Handanovic con una girata di prima sugli sviluppi di un corner ben calciato da Birsa e al 34' i nerazzurri si trovano immeritatamente in svantaggio. Prima dell'intervallo la squadra di Pioli ha l'occasione di pareggiare, prima con Gagliardini, poi con Icardi, ma Sorrentino si salva ancora.



Nella ripresa Maran inserisce Izco per Birsa e vira sul 3-5-2 con l'ex Catania e Gobbi pronti ad arretrare sulla diga difensiva in fase di non possesso. La mossa, unita al fatto che l'Inter è sfilacciata alla ricerca del pari, offre più spazio alle iniziative del Chievo subito pericoloso con Pellissier, che impegna Handanovic di destro. La risposta dell'Inter è nella zuccata a botta sicura di Perisic al 9', ma Sorrentino para d'istinto. La partita è divertente, con i nerazzurri riversati in avanti e i clivensi pronti a ripartire in contropiede. Pioli prova ad aumentare la spinta inserendo Eder per Ansaldi e il brasiliano costringe Sorrentino a un'altra parata super su punizione (al 19') e poi alla respinta coi pugni su conclusione dalla distanza (al 23'). Il portiere del Chievo al 25' deve però arrendersi. Il cross di Candreva è perfetto per la deviazione di Icardi in anticipo su Dainelli. E' il gol numero 15 in campionato di Maurito, che allunga in vetta alla classifica marcatori. L'Inter prende fiducia. Ha subito l'occasione del sorpasso con Perisic, che sfiora il palo, ma può rifarsi a quattro minuti dal termine, scagliando in rete il gol del sorpasso, sul quale stavolta Sorrentino non è perfetto. Per il croato è la settima marcatura in A, la terza consecutiva. Nel finale c'è gloria pure per Eder, mentre per la corsa alla Champions ora c'è una candidata in più.