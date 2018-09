Serie A: il Genoa non sbaglia, Chievo al tappeto grazie a Piatek e Pandev

26/09/2018

Il Genoa non sbaglia mai di fronte al proprio pubblico. Terza vittoria al Ferraris dopo i successi su Empoli e Bologna arriva anche il 2-0 al Chievo in cui brilla, tanto per cambiare, il bomber Piatek che apre il match prima dell'intervallo. Sesta rete in A per il polacco, nessuno nella storia del Genoa era riuscito ad andare a segno in tutte le prime cinque giornate della massima serie. Chiude Pandev in avvio di ripresa.