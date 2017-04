Serie A: il Crotone batte il Chievo 2-1 grazie alla magia di Falcinelli

LA PARTITA

Con otto punti da recuperare sull’Empoli sconfitto anche a Roma, il Crotone si gioca al Bentegodi le ultime chance di riaprire la lotta per non retrocedere. Sfida sulla carta ardua quella con il Chievo che nell’ultima in casa ha battuto i toscani con un netto 4-0. Per i calabresi anche un triste primato: con soli 2 punti conquistati in trasferta sono la squadra peggiore del campionato. Buon avvio dei veneti che a sorpresa schierano in porta Seculin al posto di Sorrentino. Al 3’ Inglese ha la palla buona in area ma scarica su Cordaz, che si ripete dopo pochi secondi respingendo la conclusione a botta di sicura di Pellissier.



Il Crotone pensa solo a difendersi e la prima conclusione verso la porta dei veneti è un tiro alto sopra la traversa di Falcinelli. L’attaccante sfiora poi il vantaggio in spaccata su uno svarione della difesa del Chievo. Prendono campo e coraggio con il passare dei minuti i calabresi che a metà del primo tempo sfiorano il vantaggio. Stoian mette una palla al centro per Falcinelli, ma è bravo Seculin ad anticiparlo in uscita. Seculin che si ripete ancora sul diagonale da ottima posizione dell’attaccante umbro tutto solo in area. La risposta dei veneti arriva al 33’ con il tiro dalla distanza di Cacciatore che si perde sul fondo. E così si va al riposo con il risultato ancora in equilibrio.



Si ricomincia senza cambi e dopo un primo tempo senza ammonizioni. E i calabresi passano in vantaggio dopo 5 minuti. Ferrari sfrutta il calcio d’angolo con un colpo di testa preciso, trovando la terza rete in campionato. I veneti sbandano e Trotta trova il raddoppio di testa. Ma Calvarese annulla per fuorigioco e sul cambio di fronte arriva il pareggio di Pellissier. Settimo sigillo con un bel colpo di testa per l’attaccante clivense che supera Cordaz. Il pareggio gela la squadra di Nicola e le sue ambizioni di riaprire la corsa salvezza.



Al 20’ l’occasione buona è per De Guzman ma la punzione non prende i giri giusti e si perde sopra la traversa. Clivensi vicini al raddoppio con Castro, ma il centrocampista è sfortunato e colpisce il palo. Sarebbe il colpo di grazia per i ragazzi di Nicola che ci provano nel finale. E' ancora Inglese a sfiorare il raddoppio per la squadra di Maran. E così dopo avere sprecato il Chievo viene punito da Falcinelli che al 37' si inventa il gol che vale tre punti pesantissimi con un bel sinistro a giro che va a infilarsi sotto l’incrocio dei pali. Tre punti fondamentali per la corsa salvezza che per i calabresi ricomincia dal Bentegodi.