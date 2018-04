Serie A: Crotone-Chievo 1-0, Budimir decide nel primo tempo

LA PARTITA

Vince e convince il nuovo Crotone di Zenga, che dopo una settimana intera di lavoro propone per la prima volta qualche cambiamento rispetto alla gestione passata di Nicola. L'Uomo Ragno alla vigilia aveva garantito un gioco propositivo, grinta e cuore: una promessa decisamente mantenuta, che consegna ai calabresi tre punti fondamentali in ottica salvezza.



Zenga cambia modulo e presenta un 4-3-3 ben sincronizzato tra i reparti. La linea difensiva, stretta e sempre concentrata, concede davvero poco al Chievo mentre il centrocampo fa viaggiare la sfera con grande rapidità. Mandragora, in mezzo tra Barberis e Rohden, cresce con il passare dei minuti e guida la mediana con personalità, davanti invece il tridente viaggia a un ritmo poco sostenibile per i quattro del Chievo. Già al 5' Stoian punge Sorrentino con un destro a giro, poi è Budimir - da due passi - a divorare una colossale occasione al 17'. Il vantaggio è rinviato al 33', quando un tiro-cross di Stoian colpisce la traversa e finisce sui piedi di Ajeti: il centrale la rimette in mezzo dove Budimir, solo e con la porta vuota, deve solamente appoggiare in rete.



Il 4-3-1-2 del Chievo si esprime come al solito per vie centrali, solo che Birsa oggi non è ispirato anche perché ben controllato dal centrocampo calabrese. E' scarsa anche la spinta dei terzini (Cacciatore e Gobbi) e nulla cambia con l'inserimento di Pucciarelli e Pellissier, per un Chievo a trazione decisamente anteriore. La banda di Maran - soltanto sei punti nelle ultime otto partite - sembra stanca dal punto di vista fisico e più volte rischia anche di subire il 2-0: Budimir trova la super risposta di Sorrentino (57'), Rohden invece calcia a lato di poco al 70'. L'unica grande chance, per gli ospiti, capita a Pucciarelli al minuto 91, ma la sua conclusione finisce a lato di poco e Zenga può così festeggiare il primo successo sulla panchina del Crotone.