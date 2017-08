Serie A, Chievo-Lazio 2-1: decide Milinkovic-Savic al 44'

LA PARTITA

Serve una vera e propria perla di Milinkovic-Savic a un minuto dalla fine per consegnare alla Lazio la prima vittoria in campionato e scacciare i fantasmi che iniziavano a presentarsi attorno a una squadra che anche contro il Chievo ha faticato, è apparsa lenta e a corto di idee. Le assenze di Biglia (passato al Milan), Keita (in attesa di cessione) e Felipe Anderson (infortunato) sembrano pesare come macigni sul gioco di Simone Inzaghi che dopo il pareggio all'esordio contro la Spal stava rischiando di rimanere impatanato anche a Verona, contro l'ottima squadra di Maran che il punto lo avrebbe meritato. Ma la differenza, nel calcio, la fanno i campioni, e il centrocampista serbo, per cui Tare ha ribadito di aver rinunciato a un'offerta da 70 milioni, lo è.



Simone Inzaghi in cerca della svolta a Verona: dopo la sbornia di Supercoppa e la partenza lenta in campionato, con l'1-1 casalingo con la Spal che ha messo in evidenza una Lazio spuntata, meno grintosa e incisiva rispetto a quella che ha strappato il primo titolo stagionale alla Juve, contro il Chievo il tecnico biancoceleste, che ritrova Lucas Leiva, si affida alla qualità del duo Milinkovic-Luis Alberto alle spalle di Immobile. Senza Anderson per motivi fisici, Keita e Patric per motivi disciplinari, l'allenatore rispolvera proprio l'identico 11 capace di impressionare e battere i bianconeri nella finale dell'Olimpico. Maran, dopo la vittoria di Udine, conferma in blocco il 4-3-1-2 con la coppia d'attacco Inglese-Pucciarelli supportata da Birsa.



E sulla scia della Supercoppa Immobile e Luis Alberto provano ad accendere la gara: le azioni più pericolose della Lazio nascono, infatti, sempre dalle loro combinazioni con lo spagnolo che gioca molto alto ed è bravo ad attaccare la profondità alternandosi con il bomber azzurro sia nei tagli in area sia negli assist. Prima è Immobile a lanciare Luis Alberto poi i ruoli si invertono sugli sviluppi di un corner e l'attaccante che sbuca alle spalle della difesa (con un'uscita non impeccabile di Sorrentino) sblocca la gara di testa. Ma il vantaggio non regala sicurezza e qualità alla Lazio: con il passare dei minuti è invece il Chievo ad alzare il baricentro nonostante i ritmi non siano altissimi. I biancocelesti arretrano, lasciano il palleggio ai veronesi e perdono molti palloni in uscita. Il gol del pari trovato da Pucciarelli, che sfrutta un rimpallo nel cuore dell'area, è il giusto esito di un primo tempo in cui Strakosha deve salvare due volte su Castro con interventi decisivi. La squadra di Inzaghi non riesce ad essere fluida e avvolgente nella manovra: in questo modo diventa impossibile sfuttare gli inserimenti e le qualità di Milinkovic-Savic e Parolo, fuori dal gioco e dalle trame.



Inzaghi prova a ridisegnare e rianimare la sua Lazio con gli ingressi di Lukaku sulla sinistra e Caicedo che va supportare Immobile in avanti. Le occasioni iniziano a fioccare da entrambe le parti dove Birsa (sinistro deviato da Strakosha), Inglese di testa e Immobile al volo (imbeccato da Milinkovic) hanno le occasioni più clamorose per mettere il naso avanti e siglare il vantaggio. La Lazio mostra più verve e aggressività ma i veronesi non rinunciano a un palleggio di qualità appoggiandosi soprattutto su un Castro onnipresente e sul sinistro sempre ispirato di Birsa. La qualità che fa la differenza, però, è quella che sta nelle giocate di un Milinkovic-Savic decisamente più in palla rispetto al primo tempo: ed è proprio una sua conclusione di destro di collo esterno che al minuto 89 si va a infilare nell'angolino dove Sorrentino proprio non può arrivare. Inzaghi ha il merito dei cambi azzeccati sulle fasce dove Lukaku e Marusic portano gamba, cross e pericolosità. Ma deve ancora lavorare molto sull'aggressività e lucidità della sua squadra, letteralmente salvata dal gigante serbo da un pari che sarebbe stato giusto rispetto a occasioni e giocate e che avrebbe portato nuvoloni neri dalle parti di Formello. Non a caso il tecnico è stato il primo a volare in campo ad abbracciare l'autore del gol-vittoria dopo il gioiello che ha deciso il match. E riconsegnato a Inzaghi almeno una squadra capace di crederci e non mollare. E ottenere i primi tre punti stagionali.