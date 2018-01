Serie A, Chievo-Juventus 0-2: decidono Khedira e Higuain

LA PARTITA

La Juventus in campionato ha ormai inserito il pilota automatico e contro il Chievo è arrivata la sesta vittoria consecutiva. E se pur giocando sottoritmo, con poche idee e piuttosto ripetitive, arriva la vittoria con sforzo pressoché nullo, per le avversarie c'è di che preoccuparsi. Al Bentegodi ci hanno pensato Bastien e Cacciatore a servire sul piatto d'argento i tre punti ai bianconeri, costringendo i compagni a difendersi e capitolare in nove contro undici con due cartellini rossi uno più ingenuo dell'altro. Lo 0-2 del Bentegodi lancia la Juventus in vetta per una notte, risparmiando energie per le coppe in arrivo e spostando tutta la pressione sul Napoli.



Sì perché in un modo o nell'altro la Juventus è sempre lì e da ormai due mesi non fa altro che inanellare vittorie, spesso mantenendo inviolata la porta. Ottimo per le statistiche di Szczesny, ma soprattutto per la classifica bianconera con gli uomini di Allegri, in una partita complicata moltissimo dalla tattica di Maran, hanno saputo fruttare le follie difensive di Bastien nel primo tempo e di Cacciatore nella ripresa. Espulsi in sequenza con la Juventus incapace di tirare verso lo specchio difeso da Sorrentino per tutto il primo tempo, con il centrocampista belga in grado di accumulare due cartellini gialli nel giro di due minuti con la follia di una trattenuta evidente ai danni di Asamoah a due metri dall'arbitro impossibile da non sanzionare.



Pazzia bissata da Cacciatore per la disperazione di Maran. Pur con l'uomo in meno, infatti, il Chievo nella ripresa era riuscito a sistemarsi a protezione della propria porta in maniera da complicare la vita all'attacco juventino. Una sola parata per Sorrentino e nulla più, fino alla "manette". Al 61' infatti Cacciatore, protagonista poco prima di un bel contropiede in tandem con Jaroszynski, è rimasto a terra nell'area di rigore di Szczesny; i bianconeri, non fermati dall'arbitro, hanno continuato a giocare conquistando un corner dopodiché Maresca, il direttore di gara, è andato a sincerarsi delle condizioni del difensore chiamando la barella; a quel punto il difensore si è alzato, ma è stato invitato dall'arbitro ad abbandonare il terreno di gioco. Ne è scaturito un diverbio al grido "esco, ma dimmi perché" con tanto di doppio gesto delle manette alla Mourinho e conseguente cartellino rosso.



Sotto di due uomini la resistenza del Chievo è saltata con una verticalizzazione in velocità di Pjanic per Bernardeschi con il rimorchio chiuso da Khedira con un bolide da centroarea. Gioco, partita e incontro firmato nel finale da Higuain con un colpo di testa su assist di Douglas Costa buono per il fantacalcio di molti e per il morale del Pipita, bravo a rompere il digiuno che durava da sei partite poco prima di essere sostituito.