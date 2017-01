Serie A: Chievo-Fiorentina 0-3, la Viola vola con Tello, Baba e Chiesa

LA PARTITA

L'effetto-Juve inebria ancora la Fiorentina, che passa con autorevolezza al Bentegodi e torna in piena corsa per un posto in Europa. Risultato rotondo per la squadra di Paulo Sousa, che sblocca il match nel primo tempo, soffre, poi la chiude a inizio secondo tempo e in pieno recupero festeggia il primo gol in Serie A di Chiesa. Ha davvero tanti motivi per sorridere il tecnico portoghese: il ritorno al gol di Babacar che non ha fatto rimpiangere Kalinic, la costante crescita del figlio d'arte e una certa quadratura anche dietro, con Sanchez davvero positivo come difensore centrale. Nota stonata l'infortunio muscolare a Gonzalo Rodriguez, mentre Tello ha mostrato due facce della stessa medaglia: bravo ad attaccare, disastroso quando c'è da difendere. Dall'altra parte Maran si lecca le ferite: dopo Roma, Atalanta e Inter arriva la quarta sconfitta di fila. Da salvare solo il primo tempo, mentre hanno pesato come macigni gli errori individuali di Dainelli e Cacciatore che hanno condizionato la gara. Il tecnico ha i suoi alibi per via delle squalifiche e degli infortuni, ma la bella sorpresa di inizio stagione è improvvisamente evaporata nell'ultimo mese.



Rispetto alla squadra che ha battuto la Juve al Franchi, Paulo Sousa presenta due novità: Babacar per lo squalificato Kalinic e Tello per Maxi Olivera. Una Viola più offensiva dove Ilicic trova posto solo in panchina. Maran, che deve fare a meno degli squalificati Radovanovic e Spolli e dell'infortunato Frey, ne cambia tre rispetto a San Siro: in difesa largo a Cacciatore e Cesar, mentre De Guzman trova spazio a centrocampo.



Il Chievo prende presto le misure al possesso palla della Viola e si rende pericoloso con Castro (vola Tatarusanu) e Meggiorini. Sono, però, i toscani a passare alla prima occasione: Dainelli sbaglia l'appoggio, ne approfitta Tello che resiste al recupero di Cesar e fulmina Sorrentino. Siamo al 18'. Maran predica calma e i clivensi sfondano a loro piacimento sulla destra: Tello in fase difensiva è un gruviera e Cacciatore va troppo spesso al cross praticamente indisturbato. Meggiorini ha un paio di occasioni che non sfrutta e Sanchez salva su Pellissier. L'ultimo squillo del primo tempo è a tinte viola: punizione di Bernardeschi, Sorrentino alza in angolo.



La ripresa si apre con un sussulto del Chievo (bravo Tatarusanu in uscita su Pellissier), ma ancora un errore dietro condanna i gialloblù: Cacciatore, fin lì tra i migliori, stende ingenuamente Chiesa. Rigore netto che Babacar non fallisce, spiazzando Sorrentino. Il gol subito è una mazzata per Birsa e compagni che perdono lucidità. Meggiorini ha sul piede la palla per riaprire il match al 18', ma Tatarusanu è in giornata di grazia. Entrano anche Inglese (Pellissier ko), Izco ed Hetemaj, ma solo nel finale il numero 1 romeno soffre qualche brivido. Poi in pieno recupero la prima gioia in Serie A di Chiesa: la giusta ciliegina sulla torta di un pomeriggio da incorniciare.