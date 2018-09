Serie A, Chievo ed Empoli non trovano il gol: è 0-0

02/09/2018

Finisce senza reti il match del Bentegodi tra il Chievo e l'Empoli: i padroni di casa conquistano così il primo punto in classifica, per i toscani un pareggio che li porta invece a quota quattro. Partita più bloccata nella prima frazione di gioco, con i toscani decisamente più pericolosi nella ripresa con La Gumina (fermato da Sorrentino), Capezzi, Krunic e soprattutto Caputo, autore di un gol annullato per fuorigioco con l'ausilio del Var.