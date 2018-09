Plusvalenze Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e 36 mesi di inibizione a Campedelli

12/09/2018

Il Chievo trema. La Procura della Federcalcio ha chiesto nuovamente 15 punti di penalizzazione (da scontare in questa stagione) e 36 mesi di inibizione al presidente Luca Campedelli alla riapertura del processo per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie sullo scambio di calciatori minorenni con il Cesena . Il club gialloblù, accusato insieme ai romagnoli di illecito amministrativo relativo al triennio 2014-2017, è stato deferito per responsabilità diretta ed oggettiva, come il 25 luglio scorso. In quell'occasione la richiesta della Procura prevedeva una penalizzazione di 15 punti per la stagione 2017-2018, ma il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per la mancata audizione del suo presidente.

Ricevuti gli atti, il procuratore Giuseppe Pecoraro ha chiesto il processo bis, iniziato questa mattina a porte chiuse innanzi al Tribunale federale nazionale della Figc, guidato da Cesare Mastrocola, con la differenza che questa volta Campedelli è presente all'udienza. Il Crotone, che avrebbe beneficiato di una sentenza favorevole nella scorsa estate, chiederà di essere ammesso come parte interessata, senza che però sia coinvolto in una decisione: il Chievo, infatti, rischia comunque di retrocedere in Serie B, ma solo per una eventuale condanna sulla penalizzazione da scontare quest'anno.

IL LEGALE DEL CHIEVO: "CONTESTAZIONI INFONDATE"

Immediata la dichiarazione da parte dell'avvocato Marco De Luca, difensore del Chievo nel processo: "Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che sono decisamente sbagliati per tutte le transazioni negli ultimi anni. Non vedo perché le abbia potute prendere a riferimento. Valori per ragazzi sotto i 15-16 anni sono valori soggettivi, non oggettivi", ha detto all'uscita dal Tribunale.





Entrando nel dettaglio del dibattimento, il Chievo ha chiesto l'improcedibilità del processo per un difetto di forma: "Qui c'è un dato di fondo - ha osservato De Luca - che il deferimento non è firmato dal Procuratore federale. Questo è un punto fondamentale sul quale avremo le nostre ragioni in questo processo, altrimenti in sede di appello. Il deferimento è firmato da aggiunti, che non sono titolati secondo il Codice di giustizia sportiva a firmare i deferimenti a meno che ci sia un caso di impedimento. Oggi ci hanno detto che l'impedimento c'è perché era in ferie, il procuratore (Pecoraro, ndr) era al mare".



Presente tra i cronisti anche un inviato di Striscia la Notizia, al quale l'avvocato De Luca si è rivolto così: "Non è mica colpa mia se questa è la giustizia sportiva. Ma glielo diamo un bel tapiro alla Procura?"