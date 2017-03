4 marzo 2017

IL TABELLINO

MILAN-CHIEVO 2-1

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Vangioni; Locatelli (16' st Lapadula), Sosa, Bertolacci; Suso (34' Ocampos), Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Paletta, Gomez, Fernandez, Calabria, Poli, Pasalic, Kucka, Honda, Lapadula. All.: Montella

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Meggiorini (9' st Inglese), Gakpé (18' st Izco). A disp.: Seculin, Confente, Frey, Spolli, Sardo, Izco, Bastien, Rigoni, Kiyine, Gamberini, Pellissier. All.: Maran

Arbitro: Maresca

Marcatori: 24' Bacca (M), 42' rig. De Guzman (C), 25' Bacca (M)

Ammoniti: Deulofeu (M); Cesar (C)

Espulsi: nessuno

Note: 47' Bacca (M) calcia alto un rigore