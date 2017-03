Milan-Chievo 3-1: Bacca indica la via per l'Europa

LA PARTITA

Per il Milan era una partita da non sbagliare, in alcun modo. Contavano i tre punti e sono arrivati al termine di una partita complicata, scorbutica, giocata bene a tratti da entrambe le parti e deciso dalle giocate del singolo in una sfida affrontata a viso aperto dal Chievo di Maran. Ha fatto Bacca, o quasi, prendendosi gli applausi scroscianti all'uscita dal campo dopo la doppietta, ma anche qualche impropero dal pubblico rossonero dopo l'errore dal dischetto a fine primo tempo che avrebbe potuto consegnare al romanzo di San Siro un altro finale. L'ha vinta anche Montella, con il coraggio di schierare un 4-2-4 a mezz'ora dalla fine che ha fatto saltare il banco di Maran. Dimostrazione dell'importanza di portare a casa la vittoria che significa quinto posto momentaneo e piena corsa per l'Europa: 13 punti nelle ultime cinque partite dopo il periodo nero di gennaio.



L'approccio alla gara dei rossoneri non è stato dei migliori, anzi. Merito di un Chievo spavaldo, aggressivo sul portatore di palla rossonero e intraprendente con Gakpé e Birsa sulla trequarti. Le parate di Donnarumma e l'imprecisione di Meggiorini hanno mantenuto intonso il tabellino, sporcato dal Milan, e da Bacca, alla prima occasione utile e, paradossalmente, in ripartenza. Il colombiano fa da sponda di testa a centrocampo per Deulofeu, bravo a mettere giù palla e riconsegnare alla punta il pallone infilato in rete sul primo palo con un pizzico di complicità di Sorrentino. La reazione del Chievo è immediata e arriva con una super occasione di Birsa, poi è solo Milan - nonostante l'infortunio di Suso - fino a pochi minuti prima dell'intervallo. Il destro piazzato di Locatelli, frutto di un'ottima azione tra Ocampos, Deulofeu e Bertolacci, finisce fuori di poco e pochi minuti dopo è Radovanovic a salvare sulla linea il tiro a colpo sicuro di Bacca deviato da Sorrentino. A tre minuti dal riposo però il match ha cambiato direzione con il pareggio del Chievo su calcio di rigore realizzato da De Guzman, dopo un intervento giudicato falloso di De Sciglio su Gakpé. L'occasione per riportarsi in vantaggio per i rossoneri capita sui piedi di Bacca, sempre lui, e dal dischetto. E come contro il Sassuolo l'esito è tragicomico, questa volta in negativo per il Milan con il pallone calciato in Curva Sud.



Nella ripresa fatto sfuriare il Chievo aggressivo dei primi minuti, è toccato a Montella il compito di sparigliare le carte. La mossa vincente l'ha pescata al quarto d'ora, togliendo Locatelli per inserire Lapadula e passare a un iperoffensivo 4-2-4 con il doppio centravanti supportato da Ocampos e Deulofeu, dopo l'ennesima occasione fallita da Bacca a termine di un'azione da slalomista puro tra i difensori avversari. Croce quella del colombiano che si trasforma in delizia e applausi a metà ripresa, lestissimo a deviare in rete un colpo di testa di Romagnoli sugli sviluppi di un corner per la rete da tre punti, sfiorando la tripletta pochi secondi dopo in piena trance agonistica. Come nel primo tempo è toccato ancora a Donnaruma vestire i panni del supereroe sul sinistro dal limite di Birsa, prima di cedere il palcoscenico ai dribbling di Ocampos, capace di ubriacare Izco fino al terzo rigore di serata, e al quinto gol in campionato di Lapadula, con un penalty rivedibile ma efficace per il 3-1 finale. Rimasto tale, va detto, per la clamorosa traversa a porta vuota di Cacciatore all'85' e la conclusione a lato di Deulofeu da pochi passi due minuti più tardi.