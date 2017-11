Diluvio all'Olimpico: Lazio-Udinese rinviata

5 novembre 2017

Partita rinviata a Roma, dove la forte pioggia ha obbligato l'arbitro Banti a non fischiare il calcio di inizio del match Lazio-Udinese. Il direttore di gara, dopo una prima verifica del campo, è poi tornato sul terreno di gioco alle 15:32 insieme ai due capitani: anche in questo caso la ricognizione ha però dato esito negativo, con il pallone che rimbalzava a fatica in diverse zone. Poco prima delle 16 la decisione definitiva di non giocare.