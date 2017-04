Chievo-Torino 1-3: Ljajic, Zappacosta e Iago fanno sorridere Mihajlovic

LA PARTITA

E' un Torino nuovo, rinvigorito e spensierato nel finale di stagione. Il nuovo modulo con tre trequartisti alle spalle di Belotti pensato da Mihajlovic sta dando i suoi frutti e, dopo Cagliari, anche a Verona è arrivato quel successo esterno che per tutta la stagione ha limitato la potenzialità dei granata. Di contro c'è un Chievo che non sa più ritrovarsi, falcidiato dagli infortuni e scaricato troppo presto da una classifica più che tranquilla. L'1-3 del Bentegodi ha premiato chi ha messo in campo più grinta, pur senza il gol di Belotti per una volta, considerando che per la tabella finale poco cambia e altrettanto poco sarebbe cambiato. In vista della prossima stagione, però, Sinisa può sorridere di diverse risposte positive.



Se i gol e le azioni migliori sono arrivate nella scoppiettante ripresa, anche nel primo tempo seppur più avaro di emozioni è stato il Torino a provarci con più insistenza. Con Ljajic più centrale nel gioco e posizionato alle spalle di Belotti, la manovra granata era più fluida e rapida, arriando dalle parte di Sorrentino con buona frequenza ma senza la cattiveria giusta. L'occasione più grande è la traversa colpita (con deviazione) da Boyé all'8', consolidando un dominio che per i primi venti minuti è stato evidente con almeno cinque tentativi pericolosi, quasi tutti fuori di poco da Ljajic a Iago Falque passando per De Silvestri, poi uscito infortunato per Zappacosta. La fase offensiva del Chievo non pervenuta.



Nella ripresa sono arrivati i gol, tanti. A rompere l'equilibrio ci ha pensato Ljajic dopo un'azione palleggiata pazientemente dai granata sulla trequarti avversaria. L'ultimo passaggio con velo di Baselli ha liberato il serbo al limite con un destro all'angolino che non ha lasciato scampo a Sorrentino. Per il raddoppio sono serviti altri quattro minuti, questa volta inventato da un destro di prima di Zappacosta dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner. Un eurogol che riconsegna all'esterno della nazionale la gioia della rete dopo più di un campionato (44 partite). La reazione del Chievo, in campo con due giovanissimi come Depaoli dall'inizio e Kiyine nella ripresa, porta al gol di Pellissier dopo una bella combinazione con Inglese, ma a spegnere le speranze di Maran è ancora una conclusione deviata e vincente di Iago Falque. Nel finale ci prova solo Belotti alla ricerca del gol numero 26 in campionato, ma invano. Forse l'ha tenuto per la Samp o per il derby in casa della Juventus, ultimo vero obiettivo stagionale per il Toro. Chissà.