CHIEVO, GOBBI: "QUI UOMINI VERI, POSSIAMO VENIRNE FUORI"

21 gennaio 2018

La Lazio batte il Chievo 5-1, ad analizzare la gara e il posizionamento in classifica è Massimo Gobbi: “Al punteggio non bisogna guardare anche c’è amarezza e delusione. Dobbiamo pensare che a tratti abbiamo fatto una bella gara. Bisogna fare meglio per non concedere nulla. Di occasioni ne abbiamo avute, abbiamo preso gol forse nel nostro momento migliore. Abbiamo ora lo stimolo di dover giocare contro una grande squadra come la Juventus nel prossimo turno. La classifica – spiega Gobbi - va guardata relativamente, qui ci sono uomini veri, lavorando possiamo venirne fuori”.