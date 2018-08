Chievo: fratture al naso, trauma a una spalla e colpo di frusta cervicale per Sorrentino

19/08/2018

Non sono gravi le condizioni di Stefano Sorrentino dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo nelle fasi finali di Chievo-Juve. Il portiere gialloblù ha dovuto lasciare il campo anzitempo ed è stato ricoverato in ospedale per i controlli del caso. Alla fine "ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento, dove Sorrentino è stato trasportato al termine della partita per svolgere gli accertamenti. Il portiere gialloblù è stato dimesso dall’Ospedale di Borgo Trento dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione", come si legge nel bollettino diramato dal suo club.