CHIEVO, 4 GOL IN AMICHEVOLE

13/09/2018

Prosegue la preparazione del Chievo in vista del match esterno contro la Roma. Nella seduta odierna è stata svolta una gara di allenamento contro il Mozzecane, formazione che milita nel campionato di Promozione, terminata 4-0 per i gialloblù. A sbloccare il risultato ci pensa Emanuele Giaccherini al 6' del primo tempo con un colpo di testa preciso sul cross al centro di Sergio Pellissier. È di Pawel Jaroszynski il gol del raddoppio al 29': il difensore gialloblù raccoglie un pallone vagante, sugli sviluppi di un corner, e lo deposita in rete con un sinistro potente. Nella ripresa il ChievoVerona trova la ternza rete grazie ad un colpo di testa di Federico Barba, il difensore è abile ad anticipare di testa il suo diretto marcatore e battere il portiere ospite. La quarta e ultima rete del match porta la firma di Fabio Depaoli.