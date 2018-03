Astori, la lettera di Tomovic: "Davide, amico mio..."

4 marzo 2018

Il Chievo Verona ha pubblicato sul proprio sito la lettera, toccante e commovente, che Nenad Tomovic ha scritto per Davide Astori. Il serbo è stato compagno del difensore azzurro in maglia viola dal 2015 al 2017. Dalle parole dell'ex Fiorentina traspare un'amicizia vera e profonda, con un pensiero finale che fa riferimento a qualcosa di più grande, di eterno: "Davide, amico mio... C’è poco da dire. Sei stata una persona speciale. Era un onore giocare al tuo fianco. Era un onore stare in tua compagnia. Davide eri una delle persone più intelligenti che abbiamo mai visto. Ti dico solo che ci vediamo di nuovo e prendiamo un altro bicchiere di vino insieme! E mi piacerebbe davvero che tu mi aspetti quando arriva la mia ora. Soprattutto tu".