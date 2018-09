CHIEVO, D'ANNA: "L'ENTUSIASMO C'E', MANCA LA FORTUNA"

25/09/2018

Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la sesta giornata di Serie A: "E' normale che quando si gioca tre volte in una settimana devi cambiare, l'idea è quella di inserire forze fresche. L'avversario è tosto e di qualità, ma ti concede e noi vogliamo sfruttare gli spazi. Ultimamente non si è perso entusiasmo, ma si è preso coscienza di dover dare qualcosa in più. La fortuna ci ha girato le spalle, ma il morale è alto e la voglia di riscattarci c'è".