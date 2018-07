Chieti, tentata aggressione a Ciro Immobile

07/07/2018

Un brutto fuoriprogramma ha rovinato la giornata di relax che Ciro Immobile stava trascorrendo al mare in compagna di moglie, figli ed amici a Francavilla al Mare (Ch). Intorno alle 14 un uomo, dopo alcuni battibecchi avuti in spiaggia con gli amici del calciatore della Lazio, ha cercato di avvicinarsi a Immobile con un coltello in mano. Il peggio è stato evitato da alcuni presenti che, accortosi di quanto stava per succedere, hanno immeditamente fermato l'uomo che si è poi allontanato. Sul posto sono presto intervenute anche le Forze dell'Ordine che hanno ricostruito l'avvenuto. Poco dopo le 16 tutto è tornato alla normalità con Immobile che, come da ulteriori testimonianze raccolte da Sportmediaset, ha ripreso a rilassarsi a due passi dal mare.