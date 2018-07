Chelsea, a Sarri manca il cibo italiano: Abramovich è pronto ad accontentarlo

21/07/2018

Maurizio Sarri ha già nostalgia dell’Italia. Il neo tecnico del Chelsea non ha gradito il cibo inglese e sta già provvedendo a farsi spedire delle specialità della cucina italiana da potersi gustare nella sua nuova avventura londinese. Come rivelato dal Sun, l’ex tecnico del Napoli ha chiesto di farsi mandare in Inghilterra tre cibi in particolare: del formaggio rigorosamente prodotto in Campania e del manzo proveniente dai bovini allevati in Campania. Non può ovviamente mancare il caffè italiano, cosa rara da trovare anche nei migliori bar di Londra.