Zaza: "Tifare Juve in finale? Sì, ma c'è Morata..."

5 maggio 2017

Simone Zaza ha lasciato la Juve perché non trovava lo spazio che pensava di meritare e ora, con i bianconeri a un passo dalla finale di Champions, ammette che non è certo di tifare per la sua vecchia squadra. Ecco perché. "E' difficile, perché c'è Morata nel Real... Da italiano tiferei Juve, ho tanti compagni, anche di Nazionale; dall'altra parte ho un fratello che vorrebbe vincere. Non so... Spero segni Alvaro", ha detto l'attaccante del Valencia.