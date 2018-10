Vialli: "Juve, è l'anno giusto per vincere la Champions"

27/10/2018

La Juve e la Champions . Per Gianluca Vialli è l'anno giusto. "Barcellona e Manchester City sono fortissime - ha detto l'ex attaccante in esclusiva a Sportmediaset - I blaugrana hanno Messi, il City gioca a volte un calcio sublime ma forse non ha la continuità dei bianconeri. La Juve ha uno dei due migliori giocatori al mondo, che ha vinto la Champions quattro volte negli ultimi 5 anni. Credo che giustamente si debba considerare la più forte".

Ancora su Cristiano Ronaldo: "Dà l'esempio più con i fatti che con le parole. Anche se ha vinto tutto, con grande umilità pensa che cosa può fare per migliorare". "La Roma la vedo bene in Champions, così come vedo bene il Napoli. Ancelotti è perfetto per prendere in mano una squadra che tanti credono abbia raggiunto il massimo. Icardi non si discute, in questi anni ha dimostrato di essere uno dei più continui". E sulla Nazionale del suo amico Mancini: "La strada è quella giusta".