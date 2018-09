Valencia-Juventus: "attacco" all'albergo bianconero, notte insonne per Ronaldo

19/09/2018

Una notte tutt'altro che tranquilla a Valencia per la Juventus . I bianconeri, nel bel mezzo della notte, sono stati svegliati dall'attacco di un gruppo di uomini incappucciati che, piazzatisi davanti l'albergo che ospita CR7 e compagni, hanno provato ad infastidire il sonno degli juventini. Schiamazzi, insulti ed uno striscione contro i bianconeri, ma anche tamburi, fuochi d'artificio e petardi pronti ad esplodere.

Sul posto, secondo quanto raccolto da "Las Provincias", è accorsa la polizia che fino alle 7 del mattino ha presidiato l'area dell'albergo per evitare ulteriori problemi. Diverse le telecamere di sorveglianza nella zona antistante l'hotel dei bianconeri, immagini prese in esame dalle forze dell'ordine per cercare di identificare gli incappucciati colpevoli dell'insonnia della Juventus.