United, Mourinho: "Non è la fine del mondo, questo è il calcio"

13 marzo 2018

Si parla già di flop ma José Mourinho cerca di prendere con filosofia l'eliminazione del Manchester United dalla Champions: "Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo" ha detto il tecnico portoghese battuto 2-1 dal Siviglia. "Non penso che la nostra gara sia stata cattiva poi Montella è stato bravo a mettere Ben Yedder che ha segnato la doppietta decisiva" ha concluso.

"Non penso che la nostra gara sia stata cattiva, dopo 15 minuti della ripresa il Siviglia ha preso in mano la gara. Non possiamo perdere tempo perché sabato già giochiamo in Premier League. Non è la prima volta che il club viene eliminato dalla Champions. Mi sono seduto su questa sedia con il Porto, United fuori. Con il Real Madrid, United fuori. Non è una cosa nuova per il club" ha spiegato Mourinho che dice così addio alla Champions nonostante il favore del pronostico nello scontro con il Siviglia.