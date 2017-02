Under Armour vuole fare ricco il Real Madrid: offerta folle

14 febbraio 2017

Centocinquanta, 150, milioni di euro all'anno per indossare Under Armour. È questa la folle offerta che l'azienda di abbigliamento sportivo statunitense starebbe pensando per il Real Madrid. Dopo aver conquistato il mondo Nfl, la casa di Baltimora ha deciso di puntare molto sul calcio e, secondo Marca, ha messo nel mirino le Merengues che sono legate all'Adidas dal 1998 da cui percepiscono 40 milioni di euro l'anno. Ora gli americani sono pronti a offrire tre volte tanto: Florentino Perez difficilmente dirà di no.



Un affare galattico, ma che forse dovrà attendere fino al 2020 quando terminerà il contratto tra i Blancos e l'azienda tedesca. Non è detto, però, che Under Armour decida di pagare una penale milionaria per rompere l'accordo. Dopo il Tottenham, gli americani puntano alla Spagna e alla squadra più famosa del mondo. Diventerebbe anche il contratto più ricco di sponsorizzazione tecnica: per ora il Manchester United ha incassato 940 milioni di euro di Adidas per 10 anni.