Uefa: due giornate a Guardiola, Zenit a porte chiuse

4 giugno 2018

La commissione disciplinare della Uefa ha inflitto due giornate di squalifica a Pep Guardiola (una sospesa con la condizionale per un anno), espulso alla fine del primo tempo nel ritorno dei quarti tra Manchester City e Liverpool dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz che aveva ingiustamente annullato un gol di Sanè. Mano pesante con lo Zenit: un turno a porte chiuse e 70mila euro di multa per il comportamento dei tifosi nella gara con il Lipsia.

Ancora nessuna decisione per Gigi Buffon, sotto indagine per l'espulsione e i commenti post Real-Juve. Anche la Roma è ancora in attesa delle decisione della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo in merito agli incidenti scoppiati tra i tifosi prima della semifinale di andata di Anfield contro il Liverpool.