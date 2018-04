Tv: Real-Juve da record, più di 11 milioni di persone

12 aprile 2018

Undici milioni e mezzo di italiani davanti alla tv per Real Madrid-Juventus. Su Canale 5 ascolti record per il big-match di Champions League, leader assoluto della prima serata ed evento sportivo più visto dell’anno con 10.925.000 spettatori totali e il 43.40% di share sul pubblico 15/64 anni. A questo va aggiunto il dato di Premium Sport: ascolto complessivo di 618.000 spettatori, pari al 2.22% di share; in particolare, la sfida "Real Madrid-Juventus" è vista da 601.000 spettatori netti con il 2.15% di share.



Bene anche il post partita con il primato stagionale per “Speciale Champions League”: 5.095.000 spettatori totali con il 27.92% di share sul target commerciale.