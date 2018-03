Totti, stavolta è Barcellona-Roma: "Ma io sono contento, dovranno sudare per eliminarci" Ad agosto sorteggiò i blaugrana per la Juve e scoppiò a ridere davanti a Buffon

16 marzo 2018

Ad agosto gli era scappato un sorriso malefico (vedi foto): era l'incaricato a sorteggiare le palline dei gironi di Champions e quando estrasse il Barcellona per la Juventus, Francesco Totti si rivolse al suo amico Gigi Buffon e scoppiò a ridere. Come a dire: "Non l'ho fatto apposta". Ora è la Roma ad aver pescato il Barcellona, la mano che lo ha deciso è stata quella di Shevchenko. "Ma io sono contento - ha commentato Totti -. La Roma non parte sconfitta".

Il destino quindi, ha fatto il giro. Prima Totti ha sorteggiato il Barcellona per la Juventus, ora l'urna ha apparecchiato Barcellona-Roma (andata al Camp Nou il 4 aprile, ritorno all'Olimpico il 10 aprile): "A dire la verità sono contento del sorteggio perché siamo tra le otto più forti d'Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto fino adesso, affronteremo una delle squadre più forti d’Europa ma siamo tranquilli di poter fare bene anche contro il Barcellona".



Certo, poteva uscire un sorteggio più morbido, ma Totti spiega: "Sulla carta il Siviglia e il Liverpool erano quelle più abbordabili ma poi in campo è tutto diverso. Affronteremo il Barcellona da grande squadra ma sono certo che anche loro saranno preoccupati di affrontarci. Andremo là a fare la nostra partita e a far vedere che la Roma può far bene anche contro i blaugrana".



Totti esalta le caratteristiche della sua Roma: "Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barcellona ma si troveranno davanti una squadra molto competitiva. Il calcio è bello perché può succedere tutto, soprattutto in questi momenti. Per vincere questa competizione devi sfidarle quasi tutte, poi giocare contro campioni come Messi, Suarez e Piqué ti da uno stimolo in più per fare meglio".



Il percorso della Roma è stato importante in Champions: "Siamo arrivati primi in un girone difficile, contro Chelsea e Atletico. Abbiamo affrontato lo Shakhtar che è una squadra molto forte, in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avrà da sudare".



Contro ci sarà Messi: "Lo guardo sempre perché mio figlio è innamorato pazzo di lui, conosce a memoria tutto quello che fa. L’ultima volta che l’ho sfidato gli ho chiesto la maglietta anche perché io gli avevo mandato 5 mie magliette e me ne serviva una per mio figlio. Il gol di Florenzi da centrocampo contro il Barcellona? Spero che possa rifarlo ma non sarà facile”.







MONCHI: "OTTIMO IL RITORNO IN CASA" Il ds giallorosso Monchi ha commentato così a Premium Sport l'esito del sorteggio: "Non abbiamo avuto molta fortuna ma dobbiamo giocarcela. Ho fiducia nella mia squadra, so che la Roma è rispettata, avremo le nostre possibilità, dovremo fare una gara importante, sarà difficile ma dovremo avere la giusta mentalità. È un’occasione unica per capire che nel calcio si gioca undici contro undici e che tutte le squadre hanno la possibilità di andare avanti. Il Barcellona è una squadra difficile da affrontare, non c’è solo Messi, ma anche la Roma può vincere".



Poi una parentesi di mercato: "Il Napoli su Alisson? Per rispetto di questo giorno dei sorteggi sorrido. Ho letto qualcosa e mi viene da sorridere. È una notizia non vera".



Monchi passa ad un'analisi degli avversari: "Cosa ha in più il Barcellona di Valverde rispetto agli anni scorsi? È più equilibrato, è migliorato molto in difesa con questo 4-4-2 ed è una squadra che è cresciuta molto come collettivo. In Spagna preoccupati da me e da Alisson? Non è importante la mia presenza, Alisson sicuramente darà più di me. Il ritorno in casa? Io preferisco giocare il ritorno in casa, se saremo capaci di uscire dal Camp Nou con qualche possibilità poi con l’Olimpico pieno potremo dire la nostra".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X