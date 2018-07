Totti: "È bellissimo vivere questi colori"

10 aprile 2018

Una notte speciale anche per Francesco Totti. L'ex capitano ha esultato dalla tribuna con al suo fianco Antonio Cassano e poi su twitter ha commentato: "È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma". Forti emozioni per il tutto il mondo giallorosso, con l'ex attaccante che poi ha festeggiato insieme ai giocatori negli spogliatoi.