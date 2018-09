Tottenham: Lloris salta l'Inter, Dele Alli in forse

13/09/2018

Non sarà un Tottenham al completo quello che martedì bagnerà il ritorno in Champions League dell' Inter dopo 6 anni. Per la sfida di San Siro il manager Mauricio Pochettino dovrà fare a meno del portiere Hugo Lloris e del centrocampista Moussa Sissoko , mentre il grande dubbio è Dele Alli . Il centrocampista inglese, infatti, salterà la sfida contro il Liverpool per un lieve problema al tendine di un ginocchio rimediato con la Nazionale.

E' stato lo stesso Pochettino in conferenza stampa a svelare le condizioni non ottimali di Alli. "Siamo delusi perché ci mancherà per questa partita e forse contro l'Inter in Champions League - ha detto il manager argentino - Ma la cosa più importante è che non è un grosso problema e sarà disponibile il prima possibile".



Chi, invece, ne avrà per un bel po' è il portiere Lloris, a causa di un problema muscolare accusato nella partita di Premier League del 27 agosto scorso contro il Manchester United. Al suo posto ci sarà l'olandese Vorm, una buona notizia per i nerazzurri in vista della delicata sfida del Meazza.



Niente Inter anche per Moussa Sissoko, riserva degli Spurs, che tornerà ad allenarsi la prossima settimana per un problema a un tendine di un ginocchio.