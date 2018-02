Tottenham, Kane: "Fiducioso per domani"

12 febbraio 2018

Domani, nell'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham, la Juve dovrà stare attenta soprattutto a Kane, sin qui protagonista di una stagione straordinaria. "Stiamo facendo molto bene e siamo fiduciosi anche per domani - dice il centravanti a Premium Sport -. Un solo gol subito dalla Juve nelle ultime 16 partite? Hanno una difesa fantastica e un grandissimo portiere come Buffon, ma noi a livello offensivo riusciamo ad esprimere un gran bel gioco e siamo fiduciosi".

Kane in questa stagione è già andato a segno 23 volte in Premier League, oltre ai sei gol segnati nella fase a gironi di Champions e ai tre in Fa Cup. "Sì, questo è il miglior momento della mia carriera anche se dovrò sicuramente crescere ancora. Sarà anche una sfida tra me e Higuain? E' un grandissimo attaccante che segna moltissimi gol. Vedremo chi vincerà domani".