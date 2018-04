Torricelli a 4-4-2: "Real altezzoso, la Juve arriva al top della forma"

31 maggio 2017

La maglia bianconera l'ha indossata dal 1992 al 1998 vincendo praticamente tutto: 3 scudetti, 1 coppa Italia, 1 Supercoppa, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa Intercontinentale e, ovviamente, la Champions League del 1996. Torricelli fa parte dunque degli ex juventini che "sanno come si fa". E sa come si vive l'attesa di una gara del genere: "Questa è la partita che fa la differenza per la carriera e il palmares di una squadra ma anche dei giocatori. La fase di avvicinamento alla finale è importante, bisogna prepararsi bene ma allo stesso tempo non pensarci troppo sennò si rischia di arrivare scarichi. Le emozioni sono talmente forti che vanno incanalate nella giusta maniera e vanno sapute gestire".



La sua Juve all'epoca visse così l'attesa della finale: "Noi siamo stati in ritiro 5 giorni alla Borghesiana e abbiamo vissuto le giornate in gruppo senza distrazioni. Tutto viene fatto in previsione della partita che è un pensiero fisso. Ogni sera è come se mentalmente giocassi la finale. E' un'escalation di emozioni e sensazioni".



Fabio Capello nei giorni scorsi ha detto che chi, nei giorni che precedono la gara, si dichiara favorito è perché in realtà ha più timore: "Ha ragione. Il Real mi sembra mi sembra altezzoso e presuntuoso ma fa parte delle caratteristiche di alcuni suoi giocatori. Le dichiarazioni della Juve sono giuste perché parlano della consapevolezza del gruppo ma non dicono di essere più o meno forti. La Juve arriva al top e credo che abbia anche la forza della duttilità tattica. Ha giocatori che sanno leggere bene le situazioni e trovare le giuste posizioni in campo. Questo potrebbe essere determinante.



Di certo, la difesa è l'arma in più della Juve: "Indiscutibilmente è da anni una delle migliori in assoluto, il Real avrà vita dura. L'unico difensore loro che regge il confronto è Sergio Ramos. Poi non dobbiamo dimenticare Buffon che quest'anno sta facendo cose straordinarie e col Barcellona è stato decisivo. Non c'è confronto tra le due difese così come nella fase di non possesso: da quando la Juve gioca con le 5 stelle prende molti meno gol".



Secondo qualcuno il Real potrebbe avere il vantaggio dell'esperienza a giocare partite di questo livello: "La loro storia la conosciamo, hanno Ronaldo che assieme a Messi è il più forte al mondo e quando ci sono le gare decisive fa la differenza. Ma io sono ottimista, lo sono sempre stato perché si parte sempre da 0-0. La Juve ha costruito la sua forza strada facendo, ha moltissime qualità e lo spirito di sacrificio dei suoi attaccanti. Quest'anno poi la Juve non ha mai sbagliato le gare quando contavano, per questo può farcela perché ha qualità e mentalità. E in più del Real ha l'aspetto tattico: può cambiare modulo a gara in corso, a differenza degli avversari che puntano solo sul 4-3-3".