Top 11 Champions, la Juve la fa da padrona

13 aprile 2017

Dopo le tre sberle rifilate al Barcellona, la Juve si è portata in pole position per la conquista della Champions League. Una grande prova di squadra, premiata dal sito ufficiale della manifestazione che ha inserito ben 5 calciatori juventini nella Top 11 dei quarti d'andata. Se Dybala con la sua strordinaria doppietta è stato probabilmente il miglior giocatore di giornata, particolare menzione va anche alla retroguardia bianconera brava a lasciare a bocca asciutta il fantastico tridente delle meraviglie formato da Messi-Suarez-Neymar. Così in porta troviamo Buffon e davanti ai lui i compagni di mille battaglie, Chiellini (autore martedì del terzo gol) e Bonucci, mentre sulla sinistra c'è il brasiliano Alex Sandro.