Sputa in faccia a 14enne, tv danese licenzia Carragher

Carragher si è prontamento scusato nella serata di domenica con la famiglia della ragazzina e lo ha annunciato con un post su Twitter. "Totalmente fuori luogo. Mi sono scusato personalmente con tutta la famiglia questa sera. Era la terza o quarta volta che venivo provocato mentre guidavo in autostrada e ho perso il controllo. Questa però non è una giustificazione, chiedo scusa".





Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH