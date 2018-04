Sporting, Jorge Jesus: "Abbiamo tutto per provare a vincere"

17 ottobre 2017

Lo Sporting arriva a Torino senza paura della Juve e per restare in corsa per gli ottavi. "Ottenere un risultato positivo qui ci farebbe capire che possiamo passare il turno - ha detto l'allenatore dei portoghesi Jorge Jesus - . Abbiamo tutto per provare a vincere. E' una partita importante, ma non decisiva, né per noi, né per la Juve. La Juve non ha bisogno di presentazioni, la sua storia in Italia dice tutto, come le due finali negli ultimi tre anni".