Sorteggi Champions League: Juve in prima fascia, brividi per Roma e Napoli

24 agosto 2017

Nel tardo pomeriggio ci sarà il sorteggio dei gironi di Champions League, che riguarda tre squadre italiane: Juventus, Roma e Napoli, fresco di qualificazione dopo il doppio 2-0, al San Paolo e in Francia, al Nizza di Balotelli e Sneijder. Sono soprattutto gli azzurri e i giallorossi a rischiare di più, ma anche i bianconeri potrebbero essere inseriti in un girone da non sottovalutare. La Juventus si presenta a Montecarlo da campione d'Italia, da finalista della scorsa edizione e in prima fascia. Questo, nel concreto, significa evitare due big: il Real Madrid campione d'Europa in carica ed il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. In seconda fascia, però, non mancano i pericoli: su tutti, l'Atletico di Simeone, finalista nel 2014 e nel 2016, il Barcellona ed il Paris Saint Germain di Neymar, ma ci sono anche le due di Manchester: il City di Guardiola e lo United di Mourinho, vincitore dell'Europa League. In terza fascia, i principali pericoli potrebbero arrivare dalle inglesi, Tottenham e Liverpool. Nessun particolare pericolo, invece, nella quarta. Nella peggiore delle ipotesi, la Juventus potrebbe pescare Barcellona o Psg ed una delle inglesi, mentre un sorteggio benevolo potrebbe affiancare ai bianconeri una tra Siviglia e Porto, Anderlecht o Basilea e Qarabag o Maribor.



Decisamente diversa la situazione di Roma e Napoli, retrocesso dopo la qualificazione del Siviglia ai danni del Basaksehir, inserite in terza fascia. Gli uomini di Di Francesco e Sarri rischiano un girone di ferro che potrebbe comprendere una tra Real, Bayern o Chelsea ed una seconda fascia da incubo. Nella peggiore delle ipotesi, le due italiane potrebbero pescare i campioni d'Europa, Ancelotti e Conte, insieme ad una tra Barcellona, Atletico, Psg e le due di Manchester. Scongiurati, invece, gli spauracchi Tottenham e Liverpool, in terza come Roma e Napoli. Se la fortuna dovesse girare le spalle a giallorossi ed azzurri, potrebbe esserci l'accoppiata Real/Psg o Bayern/Barcellona, con l'incognita Lipsia in quarta fascia. Un sorteggio favorevole, invece, potrebbe inserire nello stesso girone i campioni di Russia dello Spartak Mosca o i campioni d'Ucraina dello Shakhtar, Porto o Siviglia in seconda e Qarabag o Maribor.