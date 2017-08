Sorteggi Champions: chi ha paura del Napoli? Gli azzurri, con Roma, Liverpool e Tottenham, inserite in Fascia 3: sono le mine vaganti dei gironi

23 agosto 2017

Alla resa dei conti la più fortunata potrebbe proprio essere la Juventus. Nel sorteggio dei gironi di Champions, in programma domani alle 18 a Nyon, l'urna da tenere in debita considerazione - per tutti ma, appunto, non per i bianconeri - è la numero 3, quella che, per intenderci, conterrà le mine vaganti Napoli e Roma. Perché il punto, banalmente, è questo: dando per scontato, fasce alla mano, che ogni girone avrà due squadre di primo livello o quasi (restano i "casi" tecnicamente al limite dell'assurdo di Shakhtar e Spartak Mosca), sono proprio le squadre di Sarri e Di Francesco a poter far saltare il banco. Con loro, in fascia tre, Liverpool e Tottenham a parte, tutte avversarie sufficientemente abbordabili per tutti.

COSI' A NYON Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dalla composizione delle fasce (che si completeranno dopo le partite di questa sera, ndr):



FASCIA 1 (definitiva)



Real Madrid (Spa)

Bayern M. (Ger)

Chelsea (Ing)

JUVENTUS (Ita)

Benfica (Por)

Monaco (Fra)

Spartak Mosca (Rus)

Shakhtar (Ucr)



FASCIA 2 (definitiva)



Barcellona (Spa)

Atletico M. (Spa)

Psg (Fra)

Borussia D. (Ger)

Siviglia (Spa)

Manchester City (Ing)

Manchester United (Ing)

Porto (Por)



FASCIA 3 (quasi definitiva)



NAPOLI (Ita)

ROMA (Ita)

Tottenham (Ing)

*Liverpool (Ing)

Basilea (Svi)

Olympiacos (Gre)

Anderlecht (Bel)

Besiktas (Tur)



FASCIA 4 (non definitiva)



Celtic (Sco)

Feyenoord (Ola)

Maribor (Slo)

RB Lipsia (Ger)

*Cska Mosca (Rus)

*Copenaghen (Dan)

*Sporting Lisbona (Por)

*Apoel Nicosia (Cip)



* qualificazione da conquistare

IL SIVIGLIA E L'INCUBO ITALIANO A mettere nei guai spagnole e inglesi ci ha pensato il Siviglia. La qualificazione della banda di Berizzo, finita di diritto in fascia 2, ha spedito infatti il Napoli in fascia 3 finendo per rendere complicata anche la possibile terza avversaria del girone. Detto fuori dai denti: chi ha voglia di incontrare il Napoli che ha fatto a fette il Nizza? Ovviamente nessuno.



Lo stesso si potrebbe dire per Roma, Liverpool e Tottenham, ma la sensazione è che possano proprio essere gli azzurri di Sarri la rivale da evitare a tutti i costi. Per questo la Juve è in qualche modo fortunata. Il paletto dei derby nei gironi le toglie la grana di doversela vedere con Insigne e con la Roma. Restano le inglesi, certo, ma la presenza di City e United in seconda fascia - e la conseguente possibilità di pescarne una - eliminerebbe anche questo fastidio.



Di certo non può non incuriosire una possibile sfida tra Insigne e Messi così come - parole di Sarri - una trasferta partenopea a casa Mourinho sarebbe interessante.

MANO FORTUNATA C'è, infine, anche l'altro lato della medaglia, nel senso che esiste, teoricamente, anche la possibilità di un sorteggio particolarmente fortunato. Per il Napoli, così come per la Roma, l'ideale sarebbe un girone con Shakhtar, Spartak Mosca, Benfica o Monaco dalla fascia 1 e Porto, Siviglia o Borussia Dortmund dalla fascia 2. L'urna 4 onestamente preoccupa poco. Ma per tutti, proprio per tutti, le squadre da evitare sono le nostre.

