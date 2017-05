Simone a '4-4-2': "Monaco capace di tutto, ma vincerà la Juve"

9 maggio 2017

Simone, fresco di esonero come allenatore del Laval, gioca per Sportmediaset.it la grande sfida di stasera. "Qui a Monaco c’è molto entusiasmo e molta fiducia: sanno che è una missione quasi impossibile, ma hanno già dimostrato di essere capaci di qualsiasi impresa. Non hanno niente da perdere, ma questo non significa che Jardim non preparerà il match nel migliore dei modi: hanno le capacità di mettere in difficoltà la Juventus, non sarà una partita facile. La cosa più difficile per i bianconeri sarà gestire l’entusiasmo che solitamente hanno le squadre francesi nelle competizioni europee: mi ricordo ancora di un Bordeaux-Milan in cui vincemmo 2-0 all’andata e perdemmo 3-0 al ritorno. Anche se stasera penso che alla fine vincerà ancora la Juventus".



Allo Juventus Stadium è anche la sfida tra due coppie-gol da sogno. "Mbappé-Falcao o Higuain-Dybala? Sono coppie perfette, pur con caratteristiche differenti: per patriottismo sceglierei quella bianconera, ma sono entrambe coppie esplosive".



Inevitabili i paragoni con il Milan di Sacchi e Capello. "Se questa Juve è all’altezza del mio Milan? Secondo me sì, ma la grandezza di quel Milan, che oggi fa la differenza nel confronto con la Juventus, sono le vittorie: quando la Juventus comincerà a vincere con continuità in Italia e in Europa potrà essere considerata come quel Milan. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, non è solo la qualità dei singoli: è anche l’intelligenza tattica che permette a questa squadra di mantenersi ad altissimo livello pur cambiando il sistema di gioco. Una capacità del genere ce l’hanno poche squadre in Europa e di questo va dato atto a Massimiliano".



Simone è in disaccordo con Sacchi che spesso lamenta l’assenza del bel gioco della Juventus. "Negli ultimi cinque anni, se dovevo scegliere una partita in televisione, guardavo la Juventus, perché mi divertiva. Arrigo è l’esteta per eccellenza, ma la Juventus gioca bene, come ultimamente gioca bene il Napoli".



Chiusura sul Milan. "Montella sta facendo bene, per la qualità dei giocatori che ha: purtroppo le aspettative di tifosi e stampa sono troppo alte per la qualità che ha questa rosa. Il Milan sta lavorando bene e se vuole raggiungere certi livelli deve alzare la qualità dei giocatori".



Una battuta sulla nuova proprietà cinese. "Al giorno d’oggi i soldi sono fondamentali per arrivare al livello dei top club in Europa: mi auguro che questo nuovo gruppo ce li abbia, altrimenti si rischia di passare altri anni dietro a squadre che hanno lavorato meglio ai loro progetti".



Sul futuro di Montella. "Se lo confermerei? Ha dimostrato di avere delle competenze importanti: l’investimento va fatto sui giocatori, ne servono almeno 3 o 4 davvero importanti".