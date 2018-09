Simeone e Lopetegui difendono Ronaldo: "Non era rosso, il VAR avrebbe aiutato"

21/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo match di Liga contro il Getafe, il tecnico dell'Atletico Madrid ha scagionato il talento portoghese, fino allo scorso anno nemico numero uno dei Colchoneros in campionato. Il VAR, forse, avrebbe potuto evitare l'espulsione di CR7. Dello stesso avviso è anche Julen Lopetegui che, alla vigilia della sfida con l'Espanyol, ha condiviso le parole di Simeone: "Non ho visto così bene l'episodio del rosso a Ronaldo, ma tutto il mondo mi ha detto che non era da rosso. A volte capitano questi errori, ovviamente il VAR avrebbe aiutato".