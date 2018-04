Shevchenko: "Spero che Buffon vinca la Champions"

16 dicembre 2017

A Manchester gliel'ha tolta, ora Shevchenko tifa Buffon: " Spero davvero che Gigi riesca a raggiungere la finale di Kiev. Lo stimo molto, spero che continui a giocare ma se deciderà di smettere mi piacerebbe che vincesse la Champions", ha detto a Premium Sport. Poi l'ex attaccante ha anche commentato Gattuso sulla panchina del Milan: "Ho sentito Rino e gli auguro di fare molto bene con il Milan. Se lo merita, è un ragazzo serio e un allenatore con delle qualità anche se ora la situazione al Milan non è facile. Lui ha tanta grinta e entusiasmo e soprattutto consoce l’identità del Milan perché rappresenta il Milan vincente. La sua conoscenza del calcio e il suo carattere aiuteranno i giocatori e la società a crescere. Forza Milan".



Ora fa il ct dell'Ucraina: "Come mi trovo? Sta andando tutto bene, l’anno è finito ma guardando il futuro sono molto fiducioso, contento e pieno di entusiasmo per questa Nazionale".



La sfida in Champions tra Shakhtar e Roma? "In Europa la competizione è altissima, ci sono molte squadre forti. Sono contento che una squadra ucraina sia andata avanti. Affronterà la Roma che è un’ottima squadra e in questa stagione sta giocando benissimo".