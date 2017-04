Sergio Ramos a Piqué: "Vada a rivedersi la partita con il Psg"

19 aprile 2017

Non si è fatta attendere la risposta di Sergio Ramos ai tre punti di sospensione di Gerard Piqué su Twitter a commento dell'operato dell'arbitro Kassai in Real-Bayern. "Vada a rivedersi la partita contro il Psg", ha detto il difensore dei merengues nella zona mista del Bernabeu dopo la partita rivolgendosi al collega del Barcellona. Scaldando ancora di più il Clasico in programma domenica. "Noi abbiamo passato l'esame, ora tocca agli altri".