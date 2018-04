Serata di gala all’Allianz Stadium: Juve-Real, una classica da brividi

3 aprile 2018

La grande notte dell’Allianz Stadium è arrivata, su il sipario stasera alle ore 20,45 per l’andata dei quarti di finale di Champions League: la Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Real Madrid dell’ex bianconero Zinedine Zidane nel remake della finale della scorsa edizione, persa 4-1 dai bianconeri a Cardiff per far diventare gli spagnoli la prima squadra della storia a vincere la massima competizione europea per due anni di fila nel nuovo format lanciato dal 1992. Una vera e propria classica del calcio europeo, perché quello di stasera sarà il 20esimo confronto tra Juve e Real e nei 19 precedenti disputati tra Coppa dei Campioni e Champions i Blancos hanno vinto nove volte, i bianconeri otto, due pareggi. In totale 22 gol segnati per entrambe nel totale delle sfide. Soltanto tra Bayern e Real si registrano più precedenti nel massimo torneo continentale (24). Una sfida tra brividi tra due squadre che hanno conquistato 14 Champions League complessive (le 12 degli spagnoli da record contro le due dei bianconeri), con due nomi su tutti attesi dalla platea per essere decisivi: Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Il portoghese è il calciatore che più di tutti ha segnato contro la Juventus in Champions, ben sette gol. Sulla sponda bianconera ecco l’argentino, ex che in questa edizione ha segnato cinque gol eguagliando già il suo record di marcature nella singola edizione fatto registrare l’annata scorsa. Un amuleto argentino, perché in tutte le partite di Champions in cui ha segnato, Higuain non ha mai perso.



Venendo alle sfide casalinghe in cui la Juventus ha ospitato il Real Madrid, a Torino in Champions League le due squadre si sono incontrate otto volte: due volte nella fase gironi, due volte negli ottavi di finale, due volte nei quarti (quella di stasera sarà la terza), due volte in semifinale. Il bilancio è a favore della Juve: sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima vittoria della Juve a Torino nella semifinale dell’edizione 2014/15, un 2-1 nella gara di andata con reti di Morata e Tevez per i bianconeri, Ronaldo per i Blancos. Al ritorno fu 1-1 con i bianconeri che conquistarono la finale poi persa 3-1 contro il Barcellona. Questa l'ultima eliminazione del Real nella fase a eliminazione diretta. Gli spagnoli in Italia contro la Juventus hanno vinto una sola volta nella stagione 1961/1962, nella gara di andata nei quarti di finale per 1-0 con gol di Di Stefano. Unico successo degli spagnoli a Torino.