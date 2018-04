Sbaglia a scommettere sulla Roma e vince 42mila euro

11 aprile 2018

Scommettere per errore su un risultato che non si crede possibile, come la vittoria della Roma sul Barcellona, e vincere 52.623 dollari, ovvero 42.439 euro. E' l'incredibile storia di uno sconosciuto scommettitore, svelata dall'agenzia di scommesse giamaicana 'JustBet'. Un uomo, infatti, ha inserito il successo dei giallorossi all'interno di una puntata multipla da mille dollari, ma la sua reale intenzione era invece quella di giocare il 2 dei blaugrana. Così, resosi conto dell'errore, lo scommettitore ha tentato di annullare la puntata ma (per sua fortuna) era ormai fuori tempo massimo. Quando il destino chiama...