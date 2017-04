Sarà un Bayern-Real blindata: agenti negli hotel. Percorso cambiato per i pullman

12 aprile 2017

Le autorità tedesche hanno aumentato le misure di sicurezza in vista della partita Bayern Monaco-Real Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League, alla luce dei fatti di Dortmund. I pullman delle due squadre cambieranno la rotta prevista per arrivare all'Allianz Arena. La polizia bavarese - come riporta El Pais - metterà a disposizione dai 370 ai 450 agenti per controllare la zone dell'hotel dove alloggiano Cristiano Ronaldo e compagni.